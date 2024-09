Juventus-Roma, un match dagli intrighi tattici interessanti

Lo scontro diretto di questa sera, Juventus–Roma, promette di regalarci spunti tattici interessantissimi e tanto spettacolo. Le due squadre, allenate da due tecnici giovani ma delle idee di gioco estremamente identitarie, condividono delle caratteristiche tattiche, che con molta probabilità questa sera vedremo in modo evidente. I due allenatori (e di conseguenza le loro rispettive squadre), esprimono con decisione il concetto del coprire gli spazi nel campo con il continuo movimento degli interpreti, indipendentemente da chi questi siano. Andremo incontro quindi a due squadre che interpreteranno la partita in modo estremamente dinamico, con giocatori che scambieranno con costanza le loro posizioni in campo. Juve e Roma, hanno in comune inoltre l’assenza di specularità nella rosa titolare. Ciò significa che la zona sinistra del campo, in entrambe le squadre, agisce ed interpreta la partita in maniera differente rispetto alla zona opposta. Ne è l’esempio palese i differenti ruoli affidati alle coppie di esterni delle due compagini. Se da un lato abbiamo infatti giocatori di maggior sacrificio come El Shaarawy o Cambiaso, dall’altro i due tecnici schierano giocatori maggiormente offensivi, come Dybala o Yildiz. Ultimo dei dettagli tattici che potremo ritrovare nelle due squadre è la costruzione dal basso, con specifica dell’ormai celebre 3 più 2, ovvero lo schieramento in fase di costruzione di 3 difensori e 2 centrocampisti qualche metro più avanti. Anche in questo caso, non conta chi debba andare a ricoprire quei specifici ruoli, ma è importante che chiunque sia pronto e preparato per farlo. Non è infatti raro vedere terzini che si accentrano sulla mediana per costruire, o addirittura centrocampisti che arretrano nella zona della retroguardia per ricevere il pallone. Saranno tanti quindi i contenuti che la partita di stasera promette di offrirci, e per ora non potremo fare altro che attendere il fischio d’inizio.

Foto: Instagram Juventus