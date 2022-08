Juventus-Roma, le formazioni ufficiali

Il big match che apre il sabato di questa terza giornata di Serie A vedrà affrontarsi, all’Allianz Stadium, Juventus e Roma. In attesa che i calciatori delle due squadre scendano in campo per l’inizio della gara, sono state rese note le formazioni ufficiali. Ecco le scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro; Locatelli, Miretti, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Foto: Twitter Roma