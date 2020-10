Juventus, resa nota la lista Champions. C’è De Ligt, out Khedira

La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso nota la propria lista di giocatori per la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Nessuna sorpresa nell’elenco consegnato dai Campioni d’Italia alla Uefa, con l’esclusione annunciata di Khedira, ormai fuori dal progetto bianconero e l’inserimento di De Ligt, che comunque sarà fuori per infortunio fino a fine novembre. Occasione anche per capire il numero scelto da Federico Chiesa, il 22. Il giocatore sarà alla prima esperienza nel massimo torneo continentale.

Questo l’elenco completo della compagine bianconera:

1 Szczesny

3 Chiellini

4 De Ligt

5 Arthur

7 Ronaldo

8 Ramsey

9 Morata

10 Dybala

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 McKennie

16 Cuadrado

19 Bonucci

22 Chiesa

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

38 Frabotta

39 Portanova

44 Kulusevski

77 Buffon

Fonte Foto: Twitter Juventus