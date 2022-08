Juventus, Rabiot: “Domani si torna in ufficio”

Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di pausa ai bianconeri e i calciatori della Juventus si stanno godendo il meritato relax prima di tornare ad allenarsi a Vinovo. Tra questi c’è anche Adrien Rabiot che tramite i social ha comunicato che domani scenderà in campo con i bianconeri: “Giorno libero prima del rientro in ufficio“. Ricordiamo che il calciatore è in uscita dalla Juventus e la trattativa con il Manchester United è in stand-by a causa delle richieste elevate della madre del francese ai Red Devils.

Foto: Instagram Rabiot