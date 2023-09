Juventus, Pogba ha richiesto le controanalisi

Paul Pogba ha deciso di procedere con le controanalisi per confermare o, eventualmente, smentire la positività al test antidoping. Il francese aveva tempo fino a questo pomeriggio e ha deciso di procedere. Dunque, da oggi ci saranno quindi 7 giorni di tempo per il nuovo risultato ed in caso di confermata positività le strade saranno tre: archiviazione, patteggiamento o processo davanti al Tribunale Nazionale Antidoping. Nel caso in cui il centrocampista della Juventus dovesse andare incontro ad una squalifica, la pena potrebbe raggiungere i 2 anni, con la possibilità di essere portati a 4 nel caso in cui dovesse essere accertata l’intenzionalità dell’assunzione.

Foto: Twitter Juventus