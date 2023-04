Juventus, oggi la sentenza del Collegio di Garanzia. I tre possibili scenari

Giornata cruciale in casa Juventus. E non solo perché siamo alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting. È difatti la giornata del tanto discusso ricorso al Collegio di Garanzia del CONI effettuato dalla Vecchia Signora dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d’Appello della FIGC nell’ambito del caso plusvalenze. Da qui passa presente e futuro del club, fra stagione attuale e programmazione di quelle a venire.

La convocazione è fissata per le ore 14.30, si tratta del terzo e ultimo grado della giustizia sportiva: il Collegio non ha il potere di modificare le sentenze ma può solo valutare eventuali vizi di forma. Non è chiamato quindi a giudicare il merito ma la legittimità giuridica delle decisioni di grado precedente. Dunque, sono tre gli scenari che si potrebbero aprire dopo la riunione del Collegio. La prima: il ricorso della Juventus viene respinto e viene confermata la sentenza con i 15 punti di penalizzazione. Se invece verranno riscontrati errori formali o procedurali nella formazione della sentenza nei gradi precedenti di giudizio, il ricorso della Juventus viene accolto viene annullata la penalizzazione di 15 punti. Infine, il terzo scenario prevede il rinvio rinvio alla Corte d’Appello Federale per correggere eventuali vizi indicati dal Collegio di Garanzia e poi riesaminare il procedimento, giungendo a una nuova sentenza. La cosa potrebbe anche significare una riformulazione in termini diversi della condanna. In quest’ultimo caso i 15 punti verrebbero restituiti, in attesa del nuovo pronunciamento.

Foto: Logo Twitter