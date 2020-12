Juventus, nuovo infortunio per Chiellini. Problema alla coscia sinistra

Nuovi problemi per Andrea Pirlo in difesa. Si è fermato nuovamente Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus, che aveva appena recuperato da uno stop di inizio mese, ha accusato nell’allenamento di oggi un nuovo problema muscolare alla coscia sinistra. Dovrà così saltare l’impegno di domani sera contro la Dinamo Kiev in Champions League.

Chiellini era tornato ad allenarsi in gruppo ieri, insieme a Demiral, ora il nuovo stop. Esami strumentali daranno l’esito concreto del nuovo stop ma la possibilità di rivederlo nel 2021 è molto probabile.

Foto: Twitter Juventus