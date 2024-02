Juventus, non solo Rabiot: infortunio anche per McKennie. Da valutare le sue condizioni

Vittoria all’ultimo secondo contro il Frosinone per la Juventus, che però deve anche fare i conti con alcuni infortuni. I bianconeri non solo sono stati costretti a rinunciare a Rabiot, uscito al 29′ del primo tempo dopo un contrasto con il compagno Bremer, che gli ha procurato una contusione al piede. All’87’ ha dovuto alzare bandiera bianca anche Weston McKennie, infortunatosi alla spalla dopo aver fermato Kaio Jorge praticamente a tu per tu con Szczesny. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore da parte dello staff medico della Vecchia Signora.

Foto: Twitter Juventus