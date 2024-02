Juventus, non solo Rabiot e McKennie. Da valutare anche le condizioni di Yildiz

Tre infortuni per la Juventus nel match di ieri vinto all’ultimo respiro contro il Frosinone. Da registrare, infatti, per la Vecchia Signora non solo gli stop di Rabiot e McKennie, con il primo che ha abbandonato il campo al 29’ a causa della lussazione della falange dell’alluce del piede destro (come mostrato su Instagram), e il secondo che si è lussato la spalla sinistra. Da valutare ci sono infatti anche le condizioni di Yildiz, uscito piuttosto claudicante dal terreno di gioco a fine gara, come confermato dallo stesso Allegri nella conferenza post match. Possibile che venga sottoposto pure lui ad accertamenti. Intanto in vista della partita di domenica contro il Napoli sarà emergenza a centrocampo.

Foto: Twitter Juventus