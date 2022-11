Moise Kean fuori dalla lista dei convocati per il big match di stasera. Comunicato stampa della juve afferma: “Moise Kean non farà parte dei convocati odierni, in quanto durante l’allenamento di ieri, ha avvertito un fastidio alla coscia destra. I successivi esami strumentali hanno evidenziato una infiammazione a livello della cicatrice esito di un precedente infortunio del retto femorale”

Foto: Instagram Juventus