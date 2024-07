Juventus Next Gen, Montero: “Impegno e attitudine non sono mai mancati. Abbiamo ancora tanto da fare”

La Juventus Next Gen ha battuto, questa mattina, per 4-0 la Pro Vercelli in amichevole. L’allenatore della formazione bianconera, Paolo Montero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara. Di seguito le sue parole:

“È stata la prima partita dopo questi giorni di allenamento iniziali che sono stati duri. I ragazzi hanno lavorato bene, si stanno impegnando tanto e siamo molto contenti. Impegno e attitudine non sono mai mancati: siamo felici di come abbiamo cominciato ma abbiamo ancora tanto da fare”.

foto: sito ufficiale Juventus