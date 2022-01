Juventus, nessuna lesione per Bonucci. Condizioni da monitorare

Leonardo Bonucci , che nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.

Domani, a due giorni dalla sfida contro i partenopei, ancora appuntamento al mattino per una nuova giornata di lavoro.

Dopo la doppia seduta svolta nella giornata di ieri, la Juventus prosegue la preparazione in vista del primo match del 2022. Nel giorno dell’Epifania, infatti, i bianconeri ospiteranno all’Allianz Stadium il Napoli. Fischio d’inizio in programma per le ore 20.45 di giovedì 6 gennaio.

Come dicevamo, allo Juventus Training Center la squadra di Massimiliano Allegri sta continuando a lavorare per arrivare pronta alla prima di sei sfide che la vedranno impegnata in un gennaio davvero fitto di impegni.

Lavoro sul campo anche oggi, dunque, incentrato esclusivamente sulla tecnica con esercitazioni per reparto: focus sulle conclusioni per centrocampisti e attaccanti, sulla fase di non possesso per i difensori. La sessione si è chiusa, poi, con una partita finale.

