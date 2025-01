Juventus-Milan, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali del match di Supercoppa Juventus-Milan. Riconferma nel ruolo di terzino per McKennie, fuori Yildiz per Mbangula. Alla sua prima al Milan, Conceicao lancia in difesa Tomori e a centrocampo Bennacer. Jimenez agirà nel ruolo di Leao.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. All: Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Royal, Tomori, Thiaw, Theo; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, Jimenez; Morata. All: Sergio Conceicao.

Foto: Instagram Tomori