Juventus, McKennie lascia il ritiro degli USA: problema al ginocchio

Brutte notizie per la Juventus: dal ritiro della Nazionale statunitense informano che Weston McKennie ha lasciato il gruppo per l’aggravarsi di un problema al ginocchio. Come spiega il comunicato, il centrocampista bianconero ha disputato la gara contro Trinidad e Tobago, vinta per 3-0, ma la sua “tendinopatia al ginocchio sinistro”si è aggravata dopo il match. Per questo motivo, McKennie ha lasciato il ritiro degli USA.

Foto: Instagram McKennie