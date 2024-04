Juventus, mai così pochi punti con Allegri. Solo Delneri aveva fatto peggio

La Juventus si sta trascinando in questo finale di stagione, con una media punti che si mantiene molto bassa. Con soli 13 punti in 13 gare, per un totale di 65 totali ottenuti finora, a quattro partite dalla fine del campionato, questo è il peggior punteggio racimolato dai bianconeri negli otto anni complessivi nei quali la squadra piemontese è stata guidata da Massimiliano Allegri. Per trovare una Juve peggiore bisogna tornare indietro alla stagione 2010/2011, quando sulla panchina della Vecchia Signora sedeva Luigi Delneri, che aveva totalizzato 53 punti dopo 34 partite giocate.

Foto: Instagram Allegri