Juventus: lavoro personalizzato per Chiellini e Higuain, esami in vista per Khedira

Al rientro da Roma, la Juventus è tornata ad allenarsi e, come comunicato dal J Medical, alcuni calciatori devono far fronte ad alcuni acciacchi fisici. Alex Sandro ha riscontrato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e ha iniziato immediatamente la fisioterapia. Khedira, invece, ha una lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per definire i tempi di recupero. Prosegue il lavoro personalizzato per Chiellini e Higuain.