Juventus, l’addio di Ramsey: “Non dimenticherò mai questa esperienza. Grazie”

Aaron Ramsey dice addio alla Juventus. Il centrocampista gallese, che ieri ha rescisso il contratto, ha voluto salutare la città di Torino e i tifosi bianconeri. Questo il suo messaggio su Instagram: “Voglio concentrarmi sugli aspetti positivi e soprattutto mi sono divertito a Torino. Sono grato ai fan e agli italiani che sono cordiali, solidali e appassionati. È stato un piacere conoscervi in questi tre anni. Grazie. Non dimenticherò mai questa esperienza condivisa insieme. In bocca al lupo amici. Grazie mille “.

Foto: Ramsey Instagram