Juventus, la squadra femminile è campione d’Italia

La Juventus Women, dopo il successo per 2-0 contro il Napoli, è diventata campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia. Le ragazze bianconere allenate da Rita Guarino hanno conquistato il tricolore al termine di una stagione entusiasmante. Dopo il triplice fischio è esplosa la festa in casa Juventus. Con la squadra femminile un altro grande traguardo è stato raggiunto.

FOTO: Twitter Juventus Women