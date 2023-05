La Corte Federale ha deciso: -10 punti di penalizzazione per la Juventus. Chiamata dal Collegio di Garanzia dello Sport a rinnovare la sua valutazione sulla sanzione da irrogare alla Juventus per il caso plusvalenze, la Corte Federale ha sanzionato il club bianconero con 10 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

Foto: Twitter Juventus