Juventus, Kean scala le posizioni e si candida come centravanti titolare

Dopo l’arrivo di Vlahovic, quello di Milik e il dirottamento di Federico Chiesa da esterno a seconda punta, a sostegno del 9 principale, in pochi avrebbero puntato le loro fiches su Moise Kean, invece l’ex centravanti del PSG sta smentendo tutti. Se non fosse stato per l’intervento (giusto) del VAR, l’attaccante italiano avrebbe siglato una doppietta eccezionale contro il Verona, senza contare tutte le ultime prestazioni che gli hanno spesso permesso di saltare davanti a Milik nelle gerarchie. In un campionato dove i bianconeri sono senza coppe e con un solo obiettivo raggiungibile, due contando la Coppa Italia, l’alternanza nel reparto avanzato diventa un fattore fondamentale e Moise Kean sta facendo vedere cose importanti. Nonostante sia ancora ancora a secco in fatto di reti segnate, Massimiliano Allegri sembra avergli ridato completamente fiducia e l’azzurro sta ripagando con gli interessi anche nei big match come contro il Milan, dove ha fatto espellere Thiaw spalancando le porte alla vittoria bianconera. Vlahovic e Milik sono avvisati, per il posto da 9 c’è un altro concorrente a contendersi il posto, pronto a mettersi in mostra in vista anche dell’Europeo, in caso di qualificazione.

Foto: Instagram Juventus