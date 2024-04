Juventus, Kean lavora ancora a parte. Miretti si è allenato in gruppo

Archiviato il pareggio di Cagliari, la Juventus è tornata ad allenarsi questo pomeriggio, in preparazione del match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, da giocare in trasferta contro la Lazio. La buona notizie per Allegri riguarda Fabio Miretti, tornato ad allenarsi in gruppo insieme ai compagni di squadra. Moise Kean, invece, ha svolto un lavoro personalizzato, non essendo ancora pienamente recuperato.

Foto: Instagram Juventus