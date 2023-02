Juventus, intercettazioni sull’affare Arthur col Barcellona: “Palese che non valesse 75 milioni”

Non solo l’ex amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene, il Corriere della Sera ha rivelato altre intercettazioni che hanno per protagonista Marco Re, l’ex direttore finanziario che all’epoca aveva lasciato il club bianconero da un anno: “Ma tu pensa, uno come Arthur, che per farti la plusvalenza Pjanic hai pagato 75 milioni… Cioè è palese no? Che non fosse uno da quella cifra lì”.

Di plusvalenze discute pure il ds Federico Cherubini: “È un tema talmente delicato stabilire il valore di un calciatore a distanza di anni che lo faccio non è facile, però purtroppo siamo entrati l’anno scorso nel mirino per aver fatto una serie di operazioni cessioni determinate anche da acquisti, da scambi e quindi sembrava che fossero operazioni costruite più su valori economici che tecnici. In realtà abbiamo fatto delle operazioni interessanti anche dal punto di vista proprio tecnico“.

Foto: Instagram Arthur