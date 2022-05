Juventus-Inter, da lunedì 2 maggio inizia la vendita dei biglietti della finale di Coppa Italia

Mercoledì 11 Maggio allo stadio Olimpico andrà in scena la finale di Coppa Italia fra Juventus e Inter, e a pochi giorni dalla sfida è partita ufficialmente da ieri ovvero lunedì 2 maggio, la vendita dei biglietti. Secondo quanto riporta il sito ufficiale dell’Inter la vendita dei tagliandi è prevista esattamente in due fasi, per poi passare ad una terza successiva relativa alla vendita libera. Per quanto riguarda i costi dei biglietti per i settori dello stadio Olimpico, i prezzi sono i seguenti:

Tribuna Monte Mario – 190 euro;

Tribuna Tevere – 135 euro;

Distinti – 50 euro;

Curve – 35 euro;

Non deambulanti e invalidi al 100% con accompagnatore – Gratuito;

Bambini che non abbiano compiuto il 6° anno di età – Ingresso gratuito senza diritto di posto.

Fonte foto: Coppa Italia sito della Lega