Juventus-Inter a porte aperte? Un nuovo spiraglio

Juventus-Inter a porte aperte? Diverse ipotesi stanno rimbalzando al momento che potrebbero portare ad una decisione definitiva insperata negli scorsi giorni per il tanto atteso derby d’Italia. Premesso che la Lega di Serie A, a differenza di quella di B, non ha ancora comunicato ufficialmente la disposizione di gare la cui visione sarebbe negata al pubblico, i messaggi erano già stati lanciati dai rispettivi allenatori. “Il calcio ha bisogno del pubblico”, dice Conte, mentre per Sarri non potrebbe essersi un dislivello tra i vari campi tra le misure preventive adottate solo da alcune Regioni in merito all’allarme Coronavirus. E’ rimbalzata anche l’ipotesi di una valutazione per uno slittamento di 24 ore della gara, posticipandola dunque a lunedì sera alle ore 20:45. Il motivo risiederebbe nel fatto che il provvedimento di divieto della Regione Piemonte scadrebbe proprio domenica. In questo modo, l’evento potrebbe garantire l’apertura delle porte al pubblico, ma d’altra parte andrebbe a ridosso dell’impegno infrasettimanale della Juve in Coppa Italia di mercoledì con il Milan. Ipotesi questa remota, ma si resta in attesa delle decisioni dei vertici che si riuniranno in queste ore in un tavolo tecnico con il GOS per valutare le misure.

Foto: Twitter Juventus FC