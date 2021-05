Da poco meno di un’ora è iniziata l’assemblea dei soci Exor presieduta dal presidente John Elkann. Grande interesse anche in ottica Juventus. L’assemblea è stata convocata per deliberare sul bilancio 2020 e la distribuzione dei dividendi. Nel discorso introduttivo, Elkann, si è soffermato sulla Ferrari e non ha fatto nessun accenno alla società bianconera.

FOTO: Elkann Fca