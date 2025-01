Juventus, infortunio per Yildiz

Brutta tegola in casa Juventus. Al duplice fischio Kenan Yildiz è rientrato negli spogliatoi insieme ai suoi compagni. Al rientro però ci sarà Timothy Weah al suo posto. Problema muscolare all’adduttore per il turco come ha dichiarato Thiago Motta ai microfoni di DAZN: “Yildiz ha sentito l’adduttore, Weah non può fare la parte destra perfettamente. Cercheremo di aprire un po’ di più il campo”.

L’entità dell’infortunio, naturalmente ancora non è chiara, ma si potrà sapere qualcosa in più dopo gli esami strumentali che probabilmente verranno effettuati domani oppure nella giornata di lunedì.

Foto: instagram Juventus