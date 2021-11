Juventus, infiammazione al tendine d’Achille per Chiellini. Buone notizie per Kean

Dopo l’infortunio rimediato in Nazionale, è arrivato il responso sulle condizioni di Giorgio Chiellini. Come riferisce il comunicato ufficiale sul sito della Juventus, il difensore bianconero ha rimediato un’infiammazione al tendine di Achille. Buone notizie invece per Moise Kean che ha svolto l’intera seduta di allenamento con la squadra e tornerà a disposizione per la sfida contro la Lazio. La nota del club:

“Moise Kean ha svolto intera seduta di lavoro in gruppo. Mattia De Sciglio continua percorso fisioterapico prestabilito. Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto Giorgio Chiellini questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato un’infiammazione della giunzione muscolo tendinea del tendine di Achille di sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente”.

Foto: Twitter Juventus