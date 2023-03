Juventus, il ginocchio preoccupa Chiesa: volerà in Austria per nuovi controlli

Il ginocchio destro preoccupa Federico Chiesa. Gli esami hanno escluso lesioni, ma l’attaccante della Juventus avverte ancora fastidio: per questo motivo, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’esterno bianconero volerà in Austria per un consulto medico da un luminare. L’appuntamento è a Innsbruck alla clinica Hochrum con il professore Chirstian Fink, lo stesso che l’ha operato a gennaio 2022 al legamento crociato sinistro.