Juventus, il dato su Chiesa è impietoso: solo sei volte in campo per 90 minuti su 29 partite

Federico Chiesa è stato sostituito poco dopo l’ora di gioco, esattamente al 64′, nel derby della Mole disputato ieri dalla Juventus sul campo del Torino. Le statistiche sul minutaggio dell’esterno ex Fiorentina certificano come sia stato impiegato raramente dall’inizio alla fine di una singola partita nel corso di questa stagione. Durante l’annata, infatti, Chiesa ha giocato per 90 minuti solamente in 6 occasioni su 29 partite (27 in Serie A e 2 in Coppa Italia). Il numero sette dei bianconeri è stato impiegato per tutto l’arco di una partita solo in occasione della sfide con Sassuolo, Lecce, Atalanta e Genoa, nel girone d’andata, e con Napoli ed Atalanta, in quello di ritorno. Da questo conteggio sono, ovviamente, escluse le gare stagionali della Juve nelle quali Chiesa era assente per degli infortuni.

Foto: Instagram Juventus