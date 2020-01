Brutte notizie per la Juventus e per Merih Demiral. Il difensore turco, dopo l’infortunio patito ieri nel match contro la Roma, si è sottosto questa mattina a degli accertamenti. E la diagnosi, come si legge sul comunicato ufficiale bianconero, è di “lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni“.

Foto: sito Juventus