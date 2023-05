Juventus, il comunicato degli ultras: “E’ stato un campionato aberrante”

Il gruppo ultras “Curva Sud Juventus” ha emanato un comunicato ufficiale in cui si commenta la scelta della penalizzazione e il campionato in generale della propria squadra: “La Uefa adesso escluderà a prescindere la Juve da tutte le coppe per un anno almeno comandano solo loro e voglio continuare ad essere gli unici. Siamo arrivati al punto che in società i fallimenti vengono premiati. Sto campionato è stato uno schifo aberrante”.

Foto: Allianz Juventus Stadium Twitter Juventus