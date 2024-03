Juventus, i convocati per l’Atalanta: tornano a disposizione McKennie e Kean

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato poco fa la lista dei convocati in vista del match di campionato di quest’oggi con l’ Atalanta, in programma all’Allianz Stadium alle ore 18. Buone notizie dall’infermeria visto che tornano infatti a disposizione, dopo i rispettivi infortuni, Weston McKennie e Moise Kean. Out per squalifica Vlahovic e sempre ai box per noie muscolari Rabiot.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Scaglia.

Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djalo.

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Iling Jr, Miretti, Weah, Nicolussi Caviglia, Nonge.

Attaccanti: Chiesa, Milik, Yildiz, Kean

Foto: Twitter Juventus