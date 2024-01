Juventus, i convocati per il Sassuolo: tornano Chiesa e Rabiot, seconda convocazione per Hasa

Diramato l’elenco dei convocati da Massimiliano Allegri per la sfida contro il Sassuolo. Seconda convocazione consecutiva per Luis Hasa, dopo quella in Coppa Italia contro il Frosinone. Ecco le scelte:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso. Centrocampisti: Locatelli, Kostic, Miretti, Weah, Rabiot, Nicolussi Caviglia, Nonge, Hasa. Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Jr.

Foto: Instagram Allegri