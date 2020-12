Juventus, i convocati per il Parma. Assenti Dybala e Arthur

Andrea Pirlo ha reso nota la lista dei convocati della Juventus in vista della trasferta di domani con il Parma. Assente Paulo Dybala, così come Arthur, ancora non al meglio dopo la botta rimediata con l’Atalanta. Assente anche Chiellini e ovviamente Demiral.

Questi i convocati:

Portieri:

Szczesny

Pinsoglio

Buffon

Difensori:

De Ligt

Alex Sandro

Danilo

Cuadrado

Bonucci

Dragusin

Frabotta

Centrocampisti:

Ramsey

McKennie

Chiesa

Rabiot

Bentancur

Bernardeschi

Portanova

Kulusevski

Attaccanti:

Cristiano Ronaldo

Morata

Da Graca

Foto: Twitter Juventus