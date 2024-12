Juventus, i convocati di Thiago Motta per il Monza

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Monza. La decisione più importante riguardava Andrea Cambiaso. In mattinata il tecnico Thiago Motta aveva annunciato che sarebbe stato rivalutato nel corso dell’allenamento odierno. Ora la decisione ufficiale: il terzino è a disposizione. Convocato anche Danilo, che però non è partito con la squadra a causa di una leggera distorsione alla caviglia sinistra che verrà valutata domani mattina per confermare o meno la sua disponibilità per la partita contro i brianzoli. Di seguito la lista completa:

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

Difensori: Gatti, Kalulu, Cambiaso, Danilo, Savona

Centrocampisti: Locatelli,, Conceicao, Koopmeiners, Thuram, McKennie, Adzic, Fagioli

Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Mbangula

Foto: Instagram Juventus