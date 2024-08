Juventus, i convocati di Thiago Motta per il Como: out Chiesa, si rivede Mckennie

La Juventus ha diramato i convocati per Juve-Como (questa sera ore 20.45, Allianz Stadium), prima partita del campionato di Serie A 2024/2025. Nella lista non compare il nome di Federico Chiesa, fuori dal progetto bianconero come ribadito da Thiago Motta ieri in conferenza stampa. Si rivede, però, il nome di Mckennie che è stato reintegrato in rosa e, dunque, sarà della partita. Fuori dalla lista dei convocati, ovviamente, tutti gli altri esuberi: Arthur, De Sciglio, Djallò, Nicolussi Caviglia, Kostic.

Foto: Instagram McKennie