Juventus, i convocati di Sarri per il Cagliari: out De Ligt, Ramsey e Chiellini. C’è Ronaldo

Maurizio Sarri in vista della trasferta in Sardegna contro il Cagliari, ha diramato la lista dei convocati. Out nei bianconeri De Ligt, Ramsey: ci sono otto giovani

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Demiral, Coccolo, Wesley, Frabotta.

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Bentancur, Muratore, Peeters.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia.

Foto: profilo twitter Juve