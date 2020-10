Juventus, i convocati di Pirlo per la trasferta di Kiev

La Juventus è appena partita per Kiev dove domani alle 18.55 sfiderà la Dinamo per la prima giornata di Champions League. Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la sfida in Ucraina. Torna Aaron Ramsey, assente a Crotone, ma che ha smaltito il problema muscolare avuto in Nazionale.

Ecco l’elenco completo:

Portieri – Szczesny, Buffon, Pinsoglio, .

Difensori – Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.

Centrocampisti – Arthur, Ramsey, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti – Morata, Dybala.