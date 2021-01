Juventus, i convocati di Pirlo per la Supercoppa. Out anche Demiral

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la Juventus in vista della Supercoppa di domani con il Napoli a Reggio Emilia. Emergenza in difesa dove non è stato convocato il difensore Merith Demiral, che ha avuto qualche problema e non sarà della partita.

Demiral si aggiunge agli altri assenti per Covid, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro e Dybala infortunato.

Questa la lista completa:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, Danilo, Bonucci, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Ranocchia.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Morata.

Foto: Twitter Juventus