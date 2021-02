Juventus, i convocati di Pirlo per il Porto. Ci sono Dybala e Bonucci

Andrea Pirlo ha reso noti i convocati in vista della gara di domani con il Porto.

Presenti in lista anche Bonucci e Dybala, nonostante le parole di Pirlo in conferenza stampa. Il tecnico bianconero ha infatti annunciato che il difensore della Nazionale ha avuto un problemino quest’oggi e che non sarà della partita e che Dybala non è ancora pronto: “Ma entrambi – ha dichiarato – volevano viaggiare con la squadra”.

Assenti Arthur e Cuadrado. Ecco l’elenco completo.

Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori – Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta.

Centrocampisti – Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti – Ronaldo, Morata, Dybala.

Foto: Twitter Juventus