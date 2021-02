Juventus, i convocati di Pirlo per il Napoli

Questa la lista ufficiale diramata da Andrea Pirlo per le convocazioni in vista della sfida contro il Napoli. Arthur è out e non ce la fanno nemmeno Ramsey e Dybala, presente invece Bonucci che ha convinto quindi il tecnico Pirlo dopo l’allenamento di quest’oggi. Ecco la lista completa:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta

Centrocampisti: McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters

Attaccanti: Ronaldo, Morata

