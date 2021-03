Juventus, i convocati di Pirlo per il Cagliari

Domani pomeriggio alle 18, la Juventus scenderà in campo alla “Sardegna Arena” per affrontare il Cagliari per la 27a giornata di Serie A. Fuori Buffon (lombalgia) e Ramsey (lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra), Bentancur, Dybala e Demiral. Ecco l’elenco dei bianconeri in partenza per la trasferta:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Garofani.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata.