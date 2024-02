Juventus, i convocati di Allegri per la sfida al Verona: c’è Vlahovic

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha comunicato poco fa in via ufficiale l’elenco dei convocati in vista della sfida del Bentegodi contro l’Hellas Verona, in programma domani alle ore 18. Figurano in lista sia Dusan Vlahovic che Danilo, pienamente recuperati e che vanno verso una maglia dal 1′, mentre restano fuori gli acciaccati Perin, De Sciglio e Kean oltre allo squalificato Bremer e alla coppia Fagioli-Pogba.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djalo

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Alcaraz, Nicolussi C., Nonge

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Jr.

Foto: Twitter F.C. Juventus