Juventus, i convocati di Allegri per la Roma

La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di domani in casa della Roma. Assente – come annunciato in conferenza stampa – Kenan Yildiz, oltre all’infortunato Alex Sandro. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio

Difensori: Bremer, Danilo, Gatti, Rugani, Djalò

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Iling jr, Miretti, Weah, Rabiot, Alcaraz, Cambiaso, Nicolussi Caviglia

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean

Foto: Instagram Allegri