Juventus, i convocati di Allegri per la Lazio: out Kean

Diramata da Massimiliano Allegri la lista dei giocatori convocati per la sfida di domani con la Lazio, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Di seguito l’elenco completo, dal quale risulta assente Moise Kean, per l’infortunio al ginocchio, De Sciglio, per via di un’influenza, e Gatti, squalificato:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djalò

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Alcaraz, Nicolussi

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling

Foto: Twitter Juventus