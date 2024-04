Juventus, i convocati di Allegri per la gara con il Cagliari: out Miretti

La Juventus sarà di scena domani a Cagliari, in occasione del match valido per la 33esima giornata di campionato. Questa la lista dei convocati diramata dal tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri per la gara da giocare contro la formazione sarda, dalla quale è rimasto escluso Fabio Miretti, ancora alle prese con il problema all’alluce accusato nei giorni scorsi:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djalo.

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Weah, Rabiot, Alcaraz, Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Junior.

Foto: Twitter Juventus