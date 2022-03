Juventus, i convocati di Allegri per la Fiorentina

Gli infortuni sono tema ricorrente in casa Juventus, domani attesa dalla semifinale di Coppa Italia in casa della Fiorentina. Non ci saranno Chiellini e Dybala, fuori da settimane, ma neanche Mckennie e Zakaria, infortunatisi di recente. Bonucci, nonostante Allegri abbia detto in conferenza di averlo lasciato a riposo, è partito con la squadra. Di seguito i convocati: Szczesny, Pinsoglio, Perin; De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Pellegrini, Bonucci, Stramaccioni; Arthur, Rabiot, Locatelli, Miretti; Vlahovic, Morata, Kean, Aké, Soulé.

Foto: Twitter Juventus