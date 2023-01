Juventus, i convocati di Allegri per la Cremonese: out Di Maria

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati della Juventus per la sfida di domani contro la Cremonese, la prima del 2023. Assenti Pogba, Bonucci, De Sciglio, Cuadrado, Vlahovic e Di Maria. El Fideo rimarrà ai box a causa di una contusione alla caviglia rimediata in allenamento. Convocato invece Paredes, così come Chiesa. Ecco l’elenco completo.

Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori – Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri.

Centrocampisti – Locatelli, McKennie, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea.

Attaccanti – Chiesa, Milik, Kean, Soulé, Iling-Junior.

foto: Instagram Di Maria