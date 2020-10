Juventus-Hellas Verona, le probabili formazioni

Dopo la vittoria di Kiex, la Juventus sfida la formazione veneta per provare a ritornare alla vittoria anche in campionato. Dovrebbe tornare fra i titolari anche lo scontento Dybala, che affiancherà lo scalpitante Morata. Fra le fila dei gialloblù lotta serrata fra Kalinic e Di Carmine per un posto al centro dell’attacco. Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Ramsey; Dybala, Morata.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Di Carmine.

Foto: Instagram personale Dybala