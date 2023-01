Juventus: il GUP dà l’ok ai legali di Ronaldo per visionare gli atti della Procura di Torino

Stando alle ultime notizie riportate da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero aggiornamenti in merito all’inchiesta Prisma, che coinvolge principalmente la Juventus ed in parte anche Ronaldo. Il Giudice per l’Udienza Preliminare ha dato l’ok agli avvocati del portoghese per visionare gli atti richiesti alla Procura di Torino, inizialmente negati. Il principale interesse del legale di Ronaldo riguarda la scrittura privata “Carta Ronaldo”, relativa alle manovre bianconere sugli stipendi 2020 e 2021.

Foto: Profilo Twitter Al-Nassr